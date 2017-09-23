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14:38 (мск), источник: Newtimes.kz

Минобразования РК предлагает провести общественные слушания по учебникам

Министерство образования и науки РК выступило с инициативой провести открытые слушания по учебникам в Парламенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Newtimes.kz

«Мы считаем правильным обсудить все вопросы, связанные с учебниками как готовящиеся к выпуску в 2019 году, так и учебники ранее изданные. В ходе презентации учебников будут выслушаны и учтены мнения депутатов до начала работы Республиканской комиссии. В работе также примут участие эксперты, все издательства и СМИ», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по поводу критики казахстанцев в отношении школьных учебников с обновленным содержанием. «Давайте разберемся. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей и нормально учить. И родители должны быть довольны. В этом направлении будем работать. Я поручу Министерству образования и науки РК растолковать и объяснить, в чем проблема», — сказал Президент, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции в Акорде.

Отметим, ранее родители учащихся 5 классов выразили возмущение новым учебником русского языка, они были недовольны, некоторыми новыми словами, внедренными в содержание книг. В частности, такими словами как: «Сетевой этикет», «Транспорт мечты», «Реклама автомобиля», «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях» и так далее. В соцсетях были размещены фото страниц нового учебника.

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