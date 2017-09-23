Минобразования РК предлагает провести общественные слушания по учебникам

Источник: Newtimes.kz

«Мы считаем правильным обсудить все вопросы, связанные с учебниками как готовящиеся к выпуску в 2019 году, так и учебники ранее изданные. В ходе презентации учебников будут выслушаны и учтены мнения депутатов до начала работы Республиканской комиссии. В работе также примут участие эксперты, все издательства и СМИ», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по поводу критики казахстанцев в отношении школьных учебников с обновленным содержанием. «Давайте разберемся. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей и нормально учить. И родители должны быть довольны. В этом направлении будем работать. Я поручу Министерству образования и науки РК растолковать и объяснить, в чем проблема», — сказал Президент, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции в Акорде.