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15:17 (мск), источник: Pro Город Самара

МЧС: В ночь с 23 на 24 сентября в Самарской области ожидаются заморозки

В ночные часы 24 сентября местами по Самарской области ожидаются заморозки — 0 -2°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 762 мм рт. ст. 2 м/с

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам одеваться теплее и не допускать переохлождения организма.

Также заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период и поэтому фермерам рекомендуется обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

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