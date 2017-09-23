МЧС: В ночь с 23 на 24 сентября в Самарской области ожидаются заморозки
В ночные часы 24 сентября местами по Самарской области ожидаются заморозки — 0 -2°С.
В ночные часы 24 сентября местами по Самарской области ожидаются заморозки — 0 -2°С.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам одеваться теплее и не допускать переохлождения организма.
Также заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период и поэтому фермерам рекомендуется обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом.
Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.