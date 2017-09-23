Возможный глава NASA предложил изучать изменение климата на Марсе
Выдвинутый на пост нового главы NASA Джим Бриденстайн предложил изучать изменение климата на Марсе, не веря в идею глобального потепления на Земле. Об этом передает Gizmodo.
Выдвинутый на пост нового главы NASA Джим Бриденстайн предложил изучать изменение климата на Марсе, не веря в идею глобального потепления на Земле. Об этом передает Gizmodo.
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Бриденстайн заявил о своих планах по изучению Марса в анкете, которую он представил в Комитет Сената по торговле, науке и транспорту: «Когда-то у Марса было магнитное поле, реки, озера и океан на северном полюсе. Но в
«Бриденстайн прав, что изучение Марса позволит лучше понять Землю. Многие географические особенности Красной планеты действительно напоминают земные, например, марсианские формы рельефа похожи на земные ледники. Глава NASA предполагает, что, если выяснить, почему Марс высыхал в течение миллионов лет, то можно будет объяснить, что происходит на Земле. Однако временные рамки для Марса и Земли слишком разные. Земля нагревается с беспрецедентной скоростью», — сообщила Таня Харрисон, директор по исследованиям космической техники и науки в Университете штата Аризона.
Кандидатуру Бриденстайна, вызывающую множество споров, должен одобрить сенат.