Возможный глава NASA предложил изучать изменение климата на Марсе

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Президент США Дональд Трамп 1 сентября 2017 года выдвинул республиканца из Оклахомы лейтенант-коммандера ВМС США Джима Бриденстайна на пост 13-го руководителя NASA. Бриденстайн заядлый сторонник привлечения частных компаний, таких как SpaceX и Blue Origin, к исследованию космоса, а также отрицает влияние человеческой деятельности на изменение климата.

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Бриденстайн заявил о своих планах по изучению Марса в анкете, которую он представил в Комитет Сената по торговле, науке и транспорту: «Когда-то у Марса было магнитное поле, реки, озера и океан на северном полюсе. Но в какой-то момент Марс резко изменился, и мы должны понять, почему. Изучение других планет поможет нам больше понять о Земле».

«Бриденстайн прав, что изучение Марса позволит лучше понять Землю. Многие географические особенности Красной планеты действительно напоминают земные, например, марсианские формы рельефа похожи на земные ледники. Глава NASA предполагает, что, если выяснить, почему Марс высыхал в течение миллионов лет, то можно будет объяснить, что происходит на Земле. Однако временные рамки для Марса и Земли слишком разные. Земля нагревается с беспрецедентной скоростью», — сообщила Таня Харрисон, директор по исследованиям космической техники и науки в Университете штата Аризона.