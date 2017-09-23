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15:20 (мск), источник: ТАСС

Синоптики предупреждают о ночных заморозках и холодных утренниках в столичном регионе

При этом отмечается, что дневная температура в ближайшие дни будет даже выше многолетних значений.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Холодные ночи и теплые дни ожидаются в столичном регионе в ближайшую неделю. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«У погоды, которая сейчас держится в столичном регионе, есть особенности. Поскольку воздух холодный и наблюдается антициклон, ночью при малооблачном небе будет значительное выхолаживание воздуха, то есть ночные температуры будут низкие, а в низинных местах и там, где торфяники в Подмосковье, — заморозки. При отсутствии облачного покрывала происходит интенсивное выхолаживание, и приземный слой воздуха охлаждается даже до минусовых значений», — отметил Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни погода будет малооблачная, солнечная днем и звездная ночью, ночные температуры будут около и ниже многолетних значений. Днем солнце будет прогревать воздух до 14−17 градусов, на юге региона в выходные — даже до 20 градусов. Дневная температура после полудня будет выше многолетних значений.

«Утром придется поеживаться, температуры будут невысокие, когда все идут на работу. А днем будет теплеть», — сказал Вильфанд. Он отметил, что уже со второй половины следующей недели и дневные температуры начнут понижаться до 12−14 градусов. «Это тоже выше нормы, но надо учитывать, что утром будет прохладно», — сказал метеоролог.

По его словам, хорошая погода, которая сейчас держится в столичном регионе, не является классическим бабьим летом. «Это не настоящее бабье лето, потому что сейчас такую ясную погоду обеспечивает антициклон с севера, тогда как классическое бабье лето приносит антициклон с юга Атлантического океана, с Азорских островов. Сейчас дневные температуры соответствуют бабьему лету, а ночные — нет», — пояснил Вильфанд.

Антициклон задержится до начала октября, а вот азорское тепло вряд ли уже заглянет в столичный регион.

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