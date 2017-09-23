В Ставрополе приготовили четырехтонный чизкейк
В Ставрополе в честь Дня города повара создали четырехтонный чизкейк, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает сайт kp.ru.
В Ставрополе в честь Дня города повара создали четырехтонный чизкейк, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Диаметр чизкейка составил 2,8 м, высота — 1,2 м, а точная масса — 4 тонны 240 кг.
Десертом планировалось накормить 40 тыс. человек. Как отмечается, на месте присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые зафиксировали достижение.
На приготовление чизкейка ушло 1500 кг творожного сыра и 761 литр воды.