Водопровод 1905 года обнаружили строители в Актобе
Водопровод вековой давности обнаружили строители в Актобе, сообщает «24 Хабар».
Водопровод вековой давности обнаружили строители в Актобе, сообщает «24 Хабар».
По данным телеканала, водопровод нашли во время ремонта сетей возле железнодорожного вокзала. Сообщается, что трубы пролегают под перроном и состоят из кусков. Они легко собираются, отмечают строители. Уникальную находку работники решили передать в музей.
«Мы здесь меняем водопровод для заправки вагонов, и такие трубы раскопали впервые. Они лежали на глубине 2,5 метра, собираются и разбираются, как конструктор. Наверное, их прокладывали еще до войны. После войны применяли уже чугунные. Часть трубы отдадим в областной музей», — рассказал бригадир строительной компании Арман Темиралин.
По словам историков, первая железная дорога в Актобе появилась в 1905 году, предположительно, именно тогда был проложен деревянный водопровод. Местные археологи и историки передали фото российским коллегам, которые дадут свою экспертную оценку.