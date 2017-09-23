Водопровод 1905 года обнаружили строители в Актобе

Источник: Tengrinews

По данным телеканала, водопровод нашли во время ремонта сетей возле железнодорожного вокзала. Сообщается, что трубы пролегают под перроном и состоят из кусков. Они легко собираются, отмечают строители. Уникальную находку работники решили передать в музей.

«Мы здесь меняем водопровод для заправки вагонов, и такие трубы раскопали впервые. Они лежали на глубине 2,5 метра, собираются и разбираются, как конструктор. Наверное, их прокладывали еще до войны. После войны применяли уже чугунные. Часть трубы отдадим в областной музей», — рассказал бригадир строительной компании Арман Темиралин.