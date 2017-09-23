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16:09 (мск), источник: Tengrinews

Водопровод 1905 года обнаружили строители в Актобе

Водопровод вековой давности обнаружили строители в Актобе, сообщает «24 Хабар».

Источник: Tengrinews

По данным телеканала, водопровод нашли во время ремонта сетей возле железнодорожного вокзала. Сообщается, что трубы пролегают под перроном и состоят из кусков. Они легко собираются, отмечают строители. Уникальную находку работники решили передать в музей.

«Мы здесь меняем водопровод для заправки вагонов, и такие трубы раскопали впервые. Они лежали на глубине 2,5 метра, собираются и разбираются, как конструктор. Наверное, их прокладывали еще до войны. После войны применяли уже чугунные. Часть трубы отдадим в областной музей», — рассказал бригадир строительной компании Арман Темиралин.

По словам историков, первая железная дорога в Актобе появилась в 1905 году, предположительно, именно тогда был проложен деревянный водопровод. Местные археологи и историки передали фото российским коллегам, которые дадут свою экспертную оценку.

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