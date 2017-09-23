Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Удивительные факты о сексе из мира животных
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Лучшие снимки Cassini
16:02 (мск), источник: Nur.kz

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы

24 сентября в Алматы ожидается дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в снег).

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 69% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Nur.kz

РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

24 сентября в Алматы ожидается дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в снег), ветер порывы 15−20 м/с, 24—26 сентября понижение температуры ночью до 3−8 тепла, в горах местами заморозки 3 градуса.

На основании штормового предупреждения разослана телефонограмма руководителям служб гражданской защиты о том, в целях оперативного реагирования на обстановку, связанную с обильными осадками, необходимо перейти в режим повышенной готовности, подготовить технику на случай подтоплений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ заявили, что 20-летняя Кайли Дженнер беременна
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Минтранс рассмотрит отзыв разрешений на международные полеты
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
Трамп отозвал приглашение чемпионам НБА в Белый дом
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь