Штормовое предупреждение объявлено в Алматы

Источник: Nur.kz

РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

24 сентября в Алматы ожидается дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в снег), ветер порывы 15−20 м/с, 24—26 сентября понижение температуры ночью до 3−8 тепла, в горах местами заморозки 3 градуса.