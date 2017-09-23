Штормовое предупреждение объявлено в Алматы
24 сентября в Алматы ожидается дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в снег).
24 сентября в Алматы ожидается дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в снег).
РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на
24 сентября в Алматы ожидается дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в снег), ветер порывы 15−20 м/с,
На основании штормового предупреждения разослана телефонограмма руководителям служб гражданской защиты о том, в целях оперативного реагирования на обстановку, связанную с обильными осадками, необходимо перейти в режим повышенной готовности, подготовить технику на случай подтоплений.