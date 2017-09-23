Почему в Молдове трудно вывести новый сорт винограда

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 сент — Sputnik. Институт виноградарства и виноделия упустил грант на 1 миллион 700 тысяч долларов на модернизацию своей экспериментальной базы. Об этом Sputnik заявил заведующий лабораторией генофонда, селекции и новых технологий Тудор Казак. По словам специалиста, такая ситуация сложилась из-за того, что экспериментальная станция, которая раньше находилась в ведении института, решением вышестоящих органов стала самостоятельной экономической единицей еще в 2008-м году.

«Ситуация сейчас доходит до парадокса. В прошлом году мы просили поля для того, чтобы посадить наши гибриды. Но приехали арендаторы, которые взяли в аренду земли, предназначенные для проведения опытов, и сказали — убирайтесь, так как у нас есть контракт аренды с вашим опытным хозяйством, и вопрос закрыт», — рассказал Казак.

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Отсутствие полноценной экспериментальной базы привело к тому, что внедрение последних разработок на более широких площадях затруднено, хотя новые сорта довольно востребованы, отметил глава лаборатории. Тудор Казак также рассказал, что в свое время институт вложил собственные средства в закладку новых виноградников. Ради этого сотрудников лишили премий и других дополнительных выплат.

«Там полторы тысячи гектаров. Довольно солидная площадь, учитывая, что она находится вблизи Кишинева. Представьте, что они сейчас наш виноградник, который мы сажали, сдают в аренду по 9 тысяч леев за гектар», — заявил Тудор Казак.