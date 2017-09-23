Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Уборка продлевает жизнь
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Лучшие снимки Cassini
16:37 (мск), источник: Sputnik.md

Почему в Молдове трудно вывести новый сорт винограда

Отсутствие полноценной экспериментальной базы привело к тому, что внедрение последних разработок на широких площадях затруднено.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 сент — Sputnik. Институт виноградарства и виноделия упустил грант на 1 миллион 700 тысяч долларов на модернизацию своей экспериментальной базы. Об этом Sputnik заявил заведующий лабораторией генофонда, селекции и новых технологий Тудор Казак. По словам специалиста, такая ситуация сложилась из-за того, что экспериментальная станция, которая раньше находилась в ведении института, решением вышестоящих органов стала самостоятельной экономической единицей еще в 2008-м году.

«Ситуация сейчас доходит до парадокса. В прошлом году мы просили поля для того, чтобы посадить наши гибриды. Но приехали арендаторы, которые взяли в аренду земли, предназначенные для проведения опытов, и сказали — убирайтесь, так как у нас есть контракт аренды с вашим опытным хозяйством, и вопрос закрыт», — рассказал Казак.

Читайте также
Бесплатные молдавские фрукты для иностранных туристов

Отсутствие полноценной экспериментальной базы привело к тому, что внедрение последних разработок на более широких площадях затруднено, хотя новые сорта довольно востребованы, отметил глава лаборатории. Тудор Казак также рассказал, что в свое время институт вложил собственные средства в закладку новых виноградников. Ради этого сотрудников лишили премий и других дополнительных выплат.

«Там полторы тысячи гектаров. Довольно солидная площадь, учитывая, что она находится вблизи Кишинева. Представьте, что они сейчас наш виноградник, который мы сажали, сдают в аренду по 9 тысяч леев за гектар», — заявил Тудор Казак.

В настоящее время институт виноградарства и виноделия пытается через суд вернуть хотя-бы часть своих площадей, для того, чтобы развивать свои экспериментальные поля. В планах также создание отдельной производственной бригады, чтобы иметь минимальную возможность для создания образцов своей продукции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Молдове зарегистрировано редкое погодное явление
Кошмарное ДТП на выезде из Кишинева: автомобиль вдребезги
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Минтранс рассмотрит отзыв разрешений на международные полеты
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
Трамп отозвал приглашение чемпионам НБА в Белый дом
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь