Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Удивительные факты о сексе из мира животных
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Apple показала новые iPhone
17:36 (мск), источник: РИА Новости

В Коми откроют школу живописи нефтью

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Школа живописи нефтью открывается в Финно-Угорском этнопарке в селе Ыб в республике Коми, сообщил в субботу этнопарк.

Источник: AP 2017

Занятия в школе живописи для детей и взрослых, любителей и профессионалов будет вести художник из Санкт-Петербурга Виталий Касаткин.

Читайте также
«Дайте мне хоть лужу грязную»

«Логично, что первая школа живописи нефтью открывается именно в Коми — там, где новое, отмечу, исконно русское направление искусства получило официальную поддержку. Музей искусства нефти, открытый в Финно-Угорском этнопарке, — единственный в мире. Но это должен быть музей не одного меня. Удивительный материал позволяет даже новичкам создавать шедевры», — отметил Касаткин.

По его словам, создавать картины «черным золотом» можно в любую погоду, на открытом воздухе и в помещении.

По замыслу художника, результатом совместного труда станет «нефтяная мозаика» для Музея искусства нефти.

Специально для этой школы этнопарк заказал нефть разной вязкости и разных оттенков в Ухте.

По словам директора Финно-Угорского этнопарка Елены Ивановой, Музей искусства нефти, нефтетур, разработанный этнопарком, а также школа живописи работают на продвижение бренда «Коми — родина российской промышленной нефти».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
Трамп отозвал приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
Суд арестовал лидера «Христианского государства»
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь