В Коми откроют школу живописи нефтью
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Школа живописи нефтью открывается в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Школа живописи нефтью открывается в
Занятия в школе живописи для детей и взрослых, любителей и профессионалов будет вести художник из
«Логично, что первая школа живописи нефтью открывается именно в Коми — там, где новое, отмечу, исконно русское направление искусства получило официальную поддержку. Музей искусства нефти, открытый в
По его словам, создавать картины «черным золотом» можно в любую погоду, на открытом воздухе и в помещении.
По замыслу художника, результатом совместного труда станет «нефтяная мозаика» для Музея искусства нефти.
Специально для этой школы этнопарк заказал нефть разной вязкости и разных оттенков в Ухте.
По словам директора