В Коми откроют школу живописи нефтью

Источник: AP 2017

Занятия в школе живописи для детей и взрослых, любителей и профессионалов будет вести художник из Санкт-Петербурга Виталий Касаткин.

«Логично, что первая школа живописи нефтью открывается именно в Коми — там, где новое, отмечу, исконно русское направление искусства получило официальную поддержку. Музей искусства нефти, открытый в Финно-Угорском этнопарке, — единственный в мире. Но это должен быть музей не одного меня. Удивительный материал позволяет даже новичкам создавать шедевры», — отметил Касаткин.

По его словам, создавать картины «черным золотом» можно в любую погоду, на открытом воздухе и в помещении.

По замыслу художника, результатом совместного труда станет «нефтяная мозаика» для Музея искусства нефти.

Специально для этой школы этнопарк заказал нефть разной вязкости и разных оттенков в Ухте.