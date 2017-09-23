Я не буду писать в ближайшие лет 20 — Баян Максаткызы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы презентовала в столице книгу «Баян: Обо мне и не только», передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы презентовала в столице книгу «Баян: Обо мне и не только», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметила автор, написание книги оказалось делом довольно утомительным. Поэтому новой книги от Баян читатели в ближайшее время вряд ли увидят.
«Я решила написать книгу, потому что я давала множество интервью, но люди
«Все те, кто интересовался, что же со мной случилось на самом деле, начинали читать с конца, я это знаю — продолжает она. — Я не стала все это долго расписывать, уделив этому 20−30 страниц. И я решила написать все, что я помню с 2−3 лет».
Б. Максаткызы подчеркнула, что в своей книге она попыталась дать ответы на те вопросы, которые наиболее волнуют аудиторию.
«У людей было много вопросов — откуда я, из какой семьи, какое получила воспитание… некоторые люди думают, что я много сделала, на самом деле я так не думаю. Мне кажется, что я совсем еще ничего не сделала, и самое интересное еще впереди. Это не скромность, я действительно так думаю. В своей книге я хотела рассказать, что произошло на самом деле», — сказала она.