Мальчик по имени Актау родился в семье жителей Алматы

Источник: Tengrinews

Такое решение 27-летнему Кайрату пришло после смерти тестя — отца супруги. На тот момент грудничок еще не обрел имени. А после похорон отец назвал его Актау.

«Сейчас мы живем в Алматы, но Амина очень любит свой город, скучает по нему. В Актау почти с основания жили и работали ее родители. Сейчас их уже нет. А папа Амины очень много сделал для города, он его любил незабвенно. Я подумал, почему бы сыну не быть Актау. В этом городе нам было хорошо», — написал Тимур на своей странице в Facebook.