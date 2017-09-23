Мальчик по имени Актау родился в семье жителей Алматы
Житель Алматы дал имя своему сыну в честь города, где родилась и выросла его супруга — Амина. Мальчика нарекли Актау, сообщает «Тумба».
Житель Алматы дал имя своему сыну в честь города, где родилась и выросла его супруга — Амина. Мальчика нарекли Актау, сообщает «Тумба».
Такое решение 27-летнему Кайрату пришло после смерти тестя — отца супруги. На тот момент грудничок еще не обрел имени. А после похорон отец назвал его Актау.
«Сейчас мы живем в Алматы, но Амина очень любит свой город, скучает по нему. В Актау почти с основания жили и работали ее родители. Сейчас их уже нет. А папа Амины очень много сделал для города, он его любил незабвенно. Я подумал, почему бы сыну не быть Актау. В этом городе нам было хорошо», — написал Тимур на своей странице в Facebook.
Маленький Актау живет в Алматы, но и здесь, как выясняется, немало есть людей, которых назвали в честь города или области. Как минимум два местных жителя с именем Мангистау даже известны горожанам. Есть среди мангистаусцев и житель с именем Ньюйорк. В РАГСе назвали имена, которыми чаще всего называли новорожденных в Мангистауской области в текущем году. Так, самыми популярными стали имена Айзере, Раяна, Абилмансур, Ислам, Каусар, Альтаир, Азамат, Нурсултан и другие.