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17:49 (мск), источник: Tengrinews

Мальчик по имени Актау родился в семье жителей Алматы

Житель Алматы дал имя своему сыну в честь города, где родилась и выросла его супруга — Амина. Мальчика нарекли Актау, сообщает «Тумба».

Источник: Tengrinews

Такое решение 27-летнему Кайрату пришло после смерти тестя — отца супруги. На тот момент грудничок еще не обрел имени. А после похорон отец назвал его Актау.

«Сейчас мы живем в Алматы, но Амина очень любит свой город, скучает по нему. В Актау почти с основания жили и работали ее родители. Сейчас их уже нет. А папа Амины очень много сделал для города, он его любил незабвенно. Я подумал, почему бы сыну не быть Актау. В этом городе нам было хорошо», — написал Тимур на своей странице в Facebook.

Маленький Актау живет в Алматы, но и здесь, как выясняется, немало есть людей, которых назвали в честь города или области. Как минимум два местных жителя с именем Мангистау даже известны горожанам. Есть среди мангистаусцев и житель с именем Ньюйорк. В РАГСе назвали имена, которыми чаще всего называли новорожденных в Мангистауской области в текущем году. Так, самыми популярными стали имена Айзере, Раяна, Абилмансур, Ислам, Каусар, Альтаир, Азамат, Нурсултан и другие.

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