Набережная в центре Омска покрылась огромными дырами
Омичи обеспокоены провалами, образовавшимися на тротуарной плитке в центре Омска. Речь идет о набережной вблизи гостиницы «Маяк» на месте слияния Оми и Иртыша.
Омичи обеспокоены провалами, образовавшимися на тротуарной плитке в центре Омска. Речь идет о набережной вблизи гостиницы «Маяк» на месте слияния Оми и Иртыша.
Фотографии нескольких отверстий в тротуаре появились в паблике «Типичный Омск». Авторы фото поиронизировали, что на снимке изображен Омск «после бомбардировки».
Отметим, что, судя по фото, большая зияющая дыра либо никак не устранена с тротуара на набережной еще с мая 2017 года, либо образовалась заново. Только к нынешнему моменту к ней добавились новые, более мелкие провалы.