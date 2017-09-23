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17:55 (мск), источник: СуперОмск

Набережная в центре Омска покрылась огромными дырами

Омичи обеспокоены провалами, образовавшимися на тротуарной плитке в центре Омска. Речь идет о набережной вблизи гостиницы «Маяк» на месте слияния Оми и Иртыша.

Фотографии нескольких отверстий в тротуаре появились в паблике «Типичный Омск». Авторы фото поиронизировали, что на снимке изображен Омск «после бомбардировки».

Отметим, что, судя по фото, большая зияющая дыра либо никак не устранена с тротуара на набережной еще с мая 2017 года, либо образовалась заново. Только к нынешнему моменту к ней добавились новые, более мелкие провалы. Интернет-пользователи опять сокрушаются, что яма в этом месте появлялась уже не единожды. Комментаторы уверены, что виной всему песок, который вымывается.

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