Фотовыставка «Сушка» прошла в Ташкенте
Акция «Фотосушка» состоялась в субботу, 23 сентября, во внутреннем дворе театра «Ильхом».
Акция «Фотосушка» состоялась в субботу, 23 сентября, во внутреннем дворе театра «Ильхом».
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. «Сушка» — международная акция по обмену фотографиями, придуманная и впервые реализованная в
С тех пор «Сушка» прошла в более чем 100 городах России и мира и собрала более 50 тысяч участников. На данный момент «Сушка» — фотодвижение и огромное сообщество, объединяющее людей во всем мире.
«Суть акции состоит в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Также целью является собрать людей, чтобы они могли познакомиться и пообщаться. С помощью обмена фотографиями они обмениваются мнениями», — рассказала организатор акции Дана Опарина.
В Ташкенте прошла фотовыставка «Сушка».
Мероприятие — хорошая площадка для обмена опыта не только для
«Для меня, коммерческого фотографа, «Сушка» — это такое мероприятие, где можно показать свои фотоработы, снятые для души, поделиться ими и рассказать о них. Здесь каждый приносит все, что хотел. В отличие от фотовыставок, здесь нет никаких ограничений — ни по количеству, ни по формату, ни по жанру, ни по тематике.
На таких мероприятиях создаются новые знакомства. Например, когда я вижу, что
Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю.
Помимо молодежи, акция привлекла интерес и людей старшего поколения.
«Я
Как отметили организаторы и участники мероприятия, необходимо популяризовать такие акции, чтобы заинтересовать больше людей.
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