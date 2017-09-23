Фотовыставка «Сушка» прошла в Ташкенте

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. «Сушка» — международная акция по обмену фотографиями, придуманная и впервые реализованная в Санкт-Петербурге в 2010 году.

С тех пор «Сушка» прошла в более чем 100 городах России и мира и собрала более 50 тысяч участников. На данный момент «Сушка» — фотодвижение и огромное сообщество, объединяющее людей во всем мире.

«Суть акции состоит в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Также целью является собрать людей, чтобы они могли познакомиться и пообщаться. С помощью обмена фотографиями они обмениваются мнениями», — рассказала организатор акции Дана Опарина.

В Ташкенте прошла фотовыставка «Сушка».

Мероприятие — хорошая площадка для обмена опыта не только для фотографов-профессионалов, но и для всех любителей этого искусства.

«Для меня, коммерческого фотографа, «Сушка» — это такое мероприятие, где можно показать свои фотоработы, снятые для души, поделиться ими и рассказать о них. Здесь каждый приносит все, что хотел. В отличие от фотовыставок, здесь нет никаких ограничений — ни по количеству, ни по формату, ни по жанру, ни по тематике.

На таких мероприятиях создаются новые знакомства. Например, когда я вижу, что кто-то снимает что-то похожее, в моем стиле, я знакомлюсь с ними. Возможно, нас это объединит и подтолкнет на новый проект. Самый главный плюс акции «Сушка» — объединение фотографов, — поделилась Релиса Грановская.

Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю.

Помимо молодежи, акция привлекла интерес и людей старшего поколения.

«Я когда-то занималась фотографией и, услышав об акции по радио, пришла. Я очень порадовалась, увидев такое количество молодежи. Посмотрите, как тепло они между собой общаются. Это не только сплачивает молодежь, но и расширяет нашу культурную атмосферу», — с восторгом отметила Светлана Киевская.

Как отметили организаторы и участники мероприятия, необходимо популяризовать такие акции, чтобы заинтересовать больше людей.