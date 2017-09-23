Прогноз погоды на 24 сентября
По прогнозам синоптиков, 24 сентября по всей стране будет переменная облачность, местами вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер.
По прогнозам синоптиков, 24 сентября по всей стране будет переменная облачность, местами вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер.
Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 17 градусов, в Бельцах — 17. В Оргееве будет до 18-ти, в Кишиневе и Тирасполе — до 20-ти. В Леове ожидается 21 градус, в Комрате и Кагуле — 22.
Максимальная температура воздуха составит + 20 С в Кишиневе днем и + 12 С ночью.