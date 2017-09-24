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00:14 (мск), источник: Tengrinews

Ожидаются заморозки. В Алматы объявлено штормовое предупреждение

РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в Алматы и Алматинской области, сообщает Tengrinews.kz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +31° 36% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Tengrinews

«24 сентября в Алматинской области ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег), ветер 15−20 м/с, 24—26 сентября понижение температуры ночью до 3−8 тепла, местами заморозки 3 градуса», — предупреждают синоптики.

На основании штормового предупреждения ДЧС Алматы разослал телефонограмму руководителям служб гражданской защиты.

«В целях оперативного реагирования на обстановку, связанную с обильными осадками необходимо перейти в режим повышенной готовности. Кроме того, подготовить необходимую технику и оборудование, используемое при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных со случаями подтопления», — говорится в телефонограмме.

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