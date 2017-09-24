Ожидаются заморозки. В Алматы объявлено штормовое предупреждение
РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в Алматы и Алматинской области, сообщает Tengrinews.kz.
РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в Алматы и Алматинской области, сообщает Tengrinews.kz.
«24 сентября в Алматинской области ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег), ветер 15−20 м/с,
На основании штормового предупреждения ДЧС Алматы разослал телефонограмму руководителям служб гражданской защиты.
«В целях оперативного реагирования на обстановку, связанную с обильными осадками необходимо перейти в режим повышенной готовности. Кроме того, подготовить необходимую технику и оборудование, используемое при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных со случаями подтопления», — говорится в телефонограмме.