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22:10 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Эмоции переполняют». В женских автобоях на «Линии Сталина» победила белоруска Ольга Краснякова

Автобои на выживание в четвертый раз прошли в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». На «Битву машин-4» приехали экипажи из разных городов нашей страны, России и Норвегии. На этот раз пилоты обошлись без «анлима» и соревновались в двух классах — База (запрещено усиливать кузов автомобиля) и База Про (разрешены внедрение ударно-защитных конструкции).

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Впервые на «Битве машин» устроили женские автобои, выделяет главную изюминку четвертого сезона директор по развитию «Линии Сталина» Михаил Метла:

— Специально подготовили три одинаковые машины для участниц из Беларуси, России и Украины. Всех победителей ждут хорошие награды: общий призовой фонд соревнований — 2200 рублей.

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В финал женских автобоев вышли россиянка и белоруска. Но лучшей в автобоях на выживание стала минчанка Ольга Краснякова, чемпионка по драгрейсингу. Сразу после награждения она поделилась своим настроением с «СБ»:

— Эмоции переполняют! В автоспорте всегда мало времени на подготовку, но здесь у меня вообще было только два дня. Позавчера я впервые познакомилась с автомобилем и прокатилась на нем. Вчера узнала тактику. Сегодня был третий день за рулем «Волги», он стал решающим. Здесь самое главное — подружиться с автомобилем. А это я умею, потому что уже два года серьезно увлекаюсь драгрейсингом.

Ольга Краснякова могла бы выступить в финале «Базы». Но бороться с мужчинами не решилась:

— Ребята очень серьезно настроены, подготовлены. А я — малышка! Куда мне против них?

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