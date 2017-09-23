«Эмоции переполняют». В женских автобоях на «Линии Сталина» победила белоруска Ольга Краснякова
Автобои на выживание в четвертый раз прошли в
Автобои на выживание в четвертый раз прошли в
Впервые на «Битве машин» устроили женские автобои, выделяет главную изюминку четвертого сезона директор по развитию «Линии Сталина» Михаил Метла:
— Специально подготовили три одинаковые машины для участниц из Беларуси, России и Украины. Всех победителей ждут хорошие награды: общий призовой фонд соревнований — 2200 рублей.
В финал женских автобоев вышли россиянка и белоруска. Но лучшей в автобоях на выживание стала минчанка Ольга Краснякова, чемпионка по драгрейсингу. Сразу после награждения она поделилась своим настроением с «СБ»:
— Эмоции переполняют! В автоспорте всегда мало времени на подготовку, но здесь у меня вообще было только два дня. Позавчера я впервые познакомилась с автомобилем и прокатилась на нем. Вчера узнала тактику. Сегодня был третий день за рулем «Волги», он стал решающим. Здесь самое главное — подружиться с автомобилем. А это я умею, потому что уже два года серьезно увлекаюсь драгрейсингом.
Ольга Краснякова могла бы выступить в финале «Базы». Но бороться с мужчинами не решилась:
— Ребята очень серьезно настроены, подготовлены. А я — малышка! Куда мне против них?