«Эмоции переполняют». В женских автобоях на «Линии Сталина» победила белоруска Ольга Краснякова

— Эмоции переполняют! В автоспорте всегда мало времени на подготовку, но здесь у меня вообще было только два дня. Позавчера я впервые познакомилась с автомобилем и прокатилась на нем. Вчера узнала тактику. Сегодня был третий день за рулем «Волги», он стал решающим. Здесь самое главное — подружиться с автомобилем. А это я умею, потому что уже два года серьезно увлекаюсь драгрейсингом.