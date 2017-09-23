Единство света и звука — в Москве открылся фестиваль «Круг света»
На время представления территория вокруг Останкинской башни превратилась в единое пространство музыки и света.
На время представления территория вокруг Останкинской башни превратилась в единое пространство музыки и света.
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. VII Московский международный фестиваль «Круг света» открылся в субботу в Москве светомузыкальным спектаклем на фасаде Останкинской телебашни, которая в этом году отмечает полувековой юбилей.
«Самые известные высотки мира объединились, чтобы помочь вам заново открыть красоту этой планеты», — объявил по громкой связи один из организаторов шоу.
На время представления территория вокруг Останкинской башни превратилась в единое пространство музыки и света. Под известные хиты Майкла Джексона, Стинга, Ларисы Долиной, Адель, группы «АББА» и величайшие шедевры классической музыки столичная телебашня буквально утонула в люменах света и киловаттах звука.
Историю каждой высотки сопровождал короткий рассказ о стране, где она построена. Так, знакомство с Эйфелевой башней предваряло описание лавандовых полей — визитной карточки Франции, а краткий экскурс в Арабские Эмираты, где расположен небоскреб
У подножия высотки — танцующие фонтаны и выступления фигуристов в окружении огненных залпов. Артисты в народных костюмах продемонстрировали самые сложные элементы парного и одиночного катания, заставляя зрителей наблюдать с замиранием сердца.
В это время высотка предстала во всей красе: пиротехнику запускали прямо с этажей башни, вплоть до самой высокой точки. Алые, синие, зеленые и золотистые залпы салютов и языки фейерверков были похожи на дождь из звезд. Они то причудливо подсвечивали, то в одночасье скрывали за собой телебашню.
Где еще проходит шоу
На фасадах Большого и Малого театров до 27 сентября будут показывать световое представление по мотивам нескольких произведений, сыгранных на их сценах. Зрители увидят фрагменты пьес классиков русской литературы — Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. Свои работы также представят финалисты международного конкурса «Арт Вижн» в номинациях классического и современного видеомэппинга.
В «Царицыне» во все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов. Водяные струи подсветят с помощью специальных установок. Музыкальным фоном представления станут произведения из репертуаров Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и других русских композиторов. В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде.
В рамках фестиваля будут также работать две площадки под крышей. 24 сентября в
Международный фестиваль «Круг света» проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ имени Ломоносова. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров вошла в Книгу рекордов Гиннесса как «Самая большая видеопроекция» (50 458 квадратных метров) и «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» (4 264 346 люменов).