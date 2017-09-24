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08:51 (мск), источник: БЕЛТА

Водителей в России обяжут носить светоотражающие жилеты

Водителей России обяжут носить светоотражающие жилеты в темное время суток, а также при плохой видимости за пределами населенных пунктов, сообщают информагентства.

Российские СМИ сообщают, что МВД Российской Федерации подготовило поправки в ПДД. Однако нет информации о том, какая ответственность будет предусмотрена за игнорирование жилета.

Дело в том, что в России участились случаи наездов на водителей, которые по тем или иным причинам выходят из транспортного средства в темное время суток.

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