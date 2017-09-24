Водителей в России обяжут носить светоотражающие жилеты

Российские СМИ сообщают, что МВД Российской Федерации подготовило поправки в ПДД. Однако нет информации о том, какая ответственность будет предусмотрена за игнорирование жилета.

Дело в том, что в России участились случаи наездов на водителей, которые по тем или иным причинам выходят из транспортного средства в темное время суток.