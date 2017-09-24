Рейтинг Макрона вырос впервые за два месяца

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам исследования, в сентябре 45% французов высказались в поддержку действий Макрона. Это на 5% больше, чем в прошлом месяце. В июле и августе результаты аналогичных исследований Ifop для JDD демонстрировали стремительное снижение популярности французского президента: в общей сложности уровень доверия к Макрону упал на 24% (на 10% в июле и на 14% в августе).

Представитель центра Ifop Фредерик Даби отмечает, что предшественники Макрона — Франсуа Олланд и Николя Саркози — в аналогичные периоды наоборот теряли доверие населения.

«Рейтинги Николя Саркози и Франсуа Олланда снижались в сентябре 2007 и 2012 годов, рейтинг Макрона же показывает противоположную тенденцию», — заключил Даби, подчеркнув, что «сентябрьское возвращение обычно является сложным периодом для исполнительной власти».