Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Учительница побила второклассника (видео)
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
02:20 (мск), источник: РИА Новости

Рейтинг Макрона вырос впервые за два месяца

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уровень доверия к французскому президенту Эммануэлю Макрону вырос впервые за два месяца, свидетельствуют данные опроса центра Ifop, проведенного по заказу еженедельника Journal du Dimanche (JDD).

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам исследования, в сентябре 45% французов высказались в поддержку действий Макрона. Это на 5% больше, чем в прошлом месяце. В июле и августе результаты аналогичных исследований Ifop для JDD демонстрировали стремительное снижение популярности французского президента: в общей сложности уровень доверия к Макрону упал на 24% (на 10% в июле и на 14% в августе).

Читайте также
«Первая собака Франции» — Эммануэль Макрон показал нового питомца

Представитель центра Ifop Фредерик Даби отмечает, что предшественники Макрона — Франсуа Олланд и Николя Саркози — в аналогичные периоды наоборот теряли доверие населения.

«Рейтинги Николя Саркози и Франсуа Олланда снижались в сентябре 2007 и 2012 годов, рейтинг Макрона же показывает противоположную тенденцию», — заключил Даби, подчеркнув, что «сентябрьское возвращение обычно является сложным периодом для исполнительной власти».

О том, в какой период был проведен опрос и сколько человек приняли в нем участие, в газете не сообщается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады
В Северной Корее назвали «неизбежным» ракетный удар по США
«Спартак» не смог обыграть 15-ю команду чемпионата России
Путин предрек рекордный годовой урожай
Суд арестовал лидера «Христианского государства»
Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли
Спорт
«Спартак»: реквием по титулу Подводим итоги двух субботних матчей российской футбольной премьер-лиги
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь