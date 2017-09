Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

Как отмечает Variety, Брэдли был исполнителем старой школы. Несмотря на то, что Брэдли выступал с 1990-х под прозвищем «Черный Бархат» как имперсонатор Джеймса Брауна. Синглы Брэдли начали выходить с 2002 года на независимом бруклинском лейбле. Его первый альбом No Time For Dreaming вышел в 2011 году, второй Soul of America в 2012 году, последний Changes — в 2016 году.