Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли
Певец в жанре соул Чарльз Брэдли скончался в
Певец в жанре соул Чарльз Брэдли скончался в
Американский певец в жанре соул Чарльз Брэдли умер на 69 году жизни, передает The Guardian.
Ранее в сентябре он отметил туры в США, Южной Америке и Европе
«С тяжелым сердцем мы объявлением о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это тяжелой время», — говорится в сообщении официального аккаунта Брэдли в Twitter.
Как отмечает Variety, Брэдли был исполнителем старой школы. Несмотря на то, что Брэдли выступал с 1990-х под прозвищем «Черный Бархат» как имперсонатор Джеймса Брауна. Синглы Брэдли начали выходить с 2002 года на независимом бруклинском лейбле. Его первый альбом No Time For Dreaming вышел в 2011 году, второй Soul of America в 2012 году, последний Changes — в 2016 году.
После выхода Changes он играл свои песни в популярных телешоу: «The Late Show with Stephen Colbert, » «Conan» и «CBS This Morning: Saturday». Выступление в последней передаче было номинировано на «Эмми».
Чарльз Брэдли родился в Гейнсвилл во Флориде в 1948 году, в восемь лет переехал Бруклин.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.