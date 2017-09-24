Граф Муравьёв-Амурский признался Хабаровску в любви
Художники завершили работу над новым
Художники завершили работу над новым
Новый
Эскиз рисунка разработал дизайнер Виталий Кучерявый, реализацией задумки занимались художницы Центра прикладной урбанистики под руководством Виктории Тесля.
Напомним, что преобразить стену дома на Ленина, 21 урбанистам предложила управляющая компания. Это не первая инициатива обслуживающей организации. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в
Данная управляющая организация обслуживает дома на центральных улицах Хабаровска и уделяет большое внимание содержанию фасадов, которые являются «лицом» города. Работникам часто приходится перекрашивать изуродованные автографами вандалов стены. Как показала практика, красивые, наполненные смыслом и местным колоритом, рисунки способны защитить фасады.
Как сообщалось ранее, урбанисты хотят разработать маршрут по интересным граффити Хабаровска. В экскурсию планируется включить десятки разрисованных художниками подъездных дверей, которые расскажут жителям и гостям дальневосточной столицы городские легенды о людях и событиях.