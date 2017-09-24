Граф Муравьёв-Амурский признался Хабаровску в любви

Источник: Хабаровский край сегодня

Новый арт-объект появился в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», художники завершили работу над стрит-артом на ул. Ленина, 21. Фасад жилого дома украсило изображение графа Муравьёва-Амурского. Генерал-губернатор сложил руки в символ «Хабаровск любимый».

Эскиз рисунка разработал дизайнер Виталий Кучерявый, реализацией задумки занимались художницы Центра прикладной урбанистики под руководством Виктории Тесля.

Напомним, что преобразить стену дома на Ленина, 21 урбанистам предложила управляющая компания. Это не первая инициатива обслуживающей организации. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в арт-объект превратилась арка, ведущая во двор дома № 31 по улице Карла Маркса.

Данная управляющая организация обслуживает дома на центральных улицах Хабаровска и уделяет большое внимание содержанию фасадов, которые являются «лицом» города. Работникам часто приходится перекрашивать изуродованные автографами вандалов стены. Как показала практика, красивые, наполненные смыслом и местным колоритом, рисунки способны защитить фасады.