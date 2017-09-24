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06:00 (мск), источник: BFM.ru

Первые девушки зачислены в Краснодарское авиационное военное училище

С 1 октября здесь начнут обучение 15 будущих военных летчиц.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков зачислены первые из девушек-курсантов. Сдали вступительные экзамены 15 представительниц из 11 регионов от Калининграда до Иркутской области. Еще 14 абитуриенток зачислены в резерв, передает ТАСС с итогового заседания приемной комиссии, состоявшегося в субботу.

Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, с 1 октября этого года в Краснодарском авиаучилище начнут обучение 15 девушек.

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В этот вуз при поступлении была высокая конкуренция. «Один-два балла разрыв, физподготовка почти у всех 100 баллов, первая-вторая группа профпригодности. Почти все девушки выбирают истребители, хотя многие из них миниатюрные, хрупкие», — сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

От министра обороны девушкам вручили погоны и поздравительный адрес, их родителям отправят специальные телеграммы. А юноши-курсанты летного училища подарили букеты и тем, кто зачислен в училище, и тем, кто зачислен в резерв.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Ольга Лысенко
А что имя с заглавной западло написать.
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