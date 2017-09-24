Первые девушки зачислены в Краснодарское авиационное военное училище
С 1 октября здесь начнут обучение 15 будущих военных летчиц.
С 1 октября здесь начнут обучение 15 будущих военных летчиц.
В Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков зачислены первые из
Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, с 1 октября этого года в Краснодарском авиаучилище начнут обучение 15 девушек.
В этот вуз при поступлении была высокая конкуренция. «Один-два балла разрыв, физподготовка почти у всех 100 баллов,
От министра обороны девушкам вручили погоны и поздравительный адрес, их родителям отправят специальные телеграммы. А