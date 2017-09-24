Минусовая температура ждет жителей 9 областей Казахстана
АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Заморозки до —6 градусов ожидаются в 9 областях Казахстана в воскресенье, 24 сентября, сообщает Казгидромет.
АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Заморозки до —6 градусов ожидаются в 9 областях Казахстана в воскресенье, 24 сентября, сообщает Казгидромет.
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки.
Лишь на юге,
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с, днем местами — пыльная буря.
В Жамбылской области ночью местами ожидается туман, местами усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с.
В Мангыстауской области ночью местами ожидается гроза, местами усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.
В Алматинской,
В Карагандинской и Акмолинской областях местами ожидается туман. В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.
В Акмолинской,