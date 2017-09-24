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07:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Минусовая температура ждет жителей 9 областей Казахстана

АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Заморозки до —6 градусов ожидаются в 9 областях Казахстана в воскресенье, 24 сентября, сообщает Казгидромет.

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Источник: Агентство «Москва»

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки.

Лишь на юге, северо-западе и центре сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с, днем местами — пыльная буря.

В Жамбылской области ночью местами ожидается туман, местами усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с.

В Мангыстауской области ночью местами ожидается гроза, местами усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20, в Атырауской области порывы 25 м/с. В Костанайской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Карагандинской и Акмолинской областях местами ожидается туман. В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской областях ночью ожидается 1−6 мороза.

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