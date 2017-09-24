Автомобильное движение по обоим направлениям открыто на Байкальском тракте
Работы в районе поселка Новая Лисиха близятся к завершению.
Работы в районе поселка Новая Лисиха близятся к завершению.
Основная схема автомобильного движения по левой и по правой оси на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск — Листвянка на участке 12 — 29 км вступила в действие. Открыто движение по автомобильной развязке в районе поселке Молодежный. На развязке к поселку Пивовариха в районе поселка Новая Лисиха работы близятся к завершению. Об этом заявил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«По правой оси во время перекрытия движения были проведены работы по устройству верхнего слоя покрытия из
Подрядчику предстоит завершить работы по устройству развязки в районе поселка Пивовариха, устройству покрытия на разворотных съездах, обустройству участка реконструкции.
Окончание работ по контракту — 30 октября.