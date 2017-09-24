Автомобильное движение по обоим направлениям открыто на Байкальском тракте

Основная схема автомобильного движения по левой и по правой оси на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск — Листвянка на участке 12 — 29 км вступила в действие. Открыто движение по автомобильной развязке в районе поселке Молодежный. На развязке к поселку Пивовариха в районе поселка Новая Лисиха работы близятся к завершению. Об этом заявил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.