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10:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобильное движение по обоим направлениям открыто на Байкальском тракте

Работы в районе поселка Новая Лисиха близятся к завершению.

Источник: IrkutskMedia.ru

Основная схема автомобильного движения по левой и по правой оси на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск — Листвянка на участке 12 — 29 км вступила в действие. Открыто движение по автомобильной развязке в районе поселке Молодежный. На развязке к поселку Пивовариха в районе поселка Новая Лисиха работы близятся к завершению. Об этом заявил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

«По правой оси во время перекрытия движения были проведены работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устранены просадки на мосту через ручей Волчий Ключ, заменена водопропускная труба», — сообщили в пресс-службе.

Подрядчику предстоит завершить работы по устройству развязки в районе поселка Пивовариха, устройству покрытия на разворотных съездах, обустройству участка реконструкции.

Окончание работ по контракту — 30 октября.

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