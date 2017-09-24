На отдалённой железнодорожной станции в Актюбинской области живёт единственная жительница

Источник: Informburo.kz

Пенсионерка живёт прямо в здании станции, на которой проработала 45 лет. Женщина не одинока, у неё шестеро детей, 14 внуков и семь правнуков, но жить с родными Дарига Жаксылыкова отказывается.

«Я в пять часов встаю, телевизор включаю, музыку включаю. У меня огород, гуси, утки, теперь коров, телят, баранов буду держать, буду разъезд поднимать, хозяйство открою», — говорит Дарига Жаксылыкова.

В гости к пенсионерке приезжают не только родные, но и работники железной дороги. Общительную бабушку знают все проводники и путейцы. Не забывают её поздравить с праздниками. На юбилей подарили музыкальный центр.

Власти района предлагают Дариге Жаксылыковой перебраться в райцентр, поближе к благам цивилизации. Но женщина наотрез отказывается.

«Она участвует в общественной жизни нашего района, у неё песни всегда, ни на что не жалуется. Единственная проблема — она просит асфальт проложить от ж/д полотна до трассы — это 30 метров, этот вопрос будет решён в ближайшее время», — рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ Мартукского района Гульзада Алматбаева.