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08:01 (мск), источник: Informburo.kz

На отдалённой железнодорожной станции в Актюбинской области живёт единственная жительница

70-летняя Дарига Жаксылыкова — единственная жительница отдалённой железнодорожной станции в Мартукском районе Актюбинской области, сообщает телеканал «Хабар 24».

Источник: Informburo.kz

Пенсионерка живёт прямо в здании станции, на которой проработала 45 лет. Женщина не одинока, у неё шестеро детей, 14 внуков и семь правнуков, но жить с родными Дарига Жаксылыкова отказывается.

«Я в пять часов встаю, телевизор включаю, музыку включаю. У меня огород, гуси, утки, теперь коров, телят, баранов буду держать, буду разъезд поднимать, хозяйство открою», — говорит Дарига Жаксылыкова.

В гости к пенсионерке приезжают не только родные, но и работники железной дороги. Общительную бабушку знают все проводники и путейцы. Не забывают её поздравить с праздниками. На юбилей подарили музыкальный центр.

Власти района предлагают Дариге Жаксылыковой перебраться в райцентр, поближе к благам цивилизации. Но женщина наотрез отказывается.

«Она участвует в общественной жизни нашего района, у неё песни всегда, ни на что не жалуется. Единственная проблема — она просит асфальт проложить от ж/д полотна до трассы — это 30 метров, этот вопрос будет решён в ближайшее время», — рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ Мартукского района Гульзада Алматбаева.

Дарига Жаксылыкова говорит, что постоянная работа помогает ей сохранять хорошее самочувствие. Она сажает огород, продаёт выращенные в нём овощи, реализует мясо птицы, а зимой на заказ вяжет носки.

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