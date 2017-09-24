Почему 10-летний ребенок оказался в патрульной машине в Костанае

Ранее мать мальчика возмутилась тем, что ее сына посадили в патрульную машину без разрешения родителей.

Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС городского УВД 19 сентября около 17.20 часов, находясь на маршруте патрулирования, получили ориентировку о совершенном грабеже.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили потерпевшую женщину и единственного очевидца преступления — 10-летнего ребенка. Мальчик подробно описал внешность подозреваемого, что в дальнейшем помогло оперативному раскрытию данного преступления.

«Для раскрытия грабежа полицейские посадили женщину и мальчика в патрульную автомашину с целью отработки района совершения преступления», — говорится в информации пресс-службы ДВД.

В течение семи минут полицейские вернулись на адрес проживания мальчика, где его передали отцу. В этот же день, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 14-летнего подозреваемого, добавили в пресс-службе.