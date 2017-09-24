Почему 10-летний ребенок оказался в патрульной машине в Костанае
АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Служебное расследование начато по факту нахождения ребенка в патрульной машине в Костанае, сообщил региональный сайт alau.kz со ссылкой на
АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Служебное расследование начато по факту нахождения ребенка в патрульной машине в Костанае, сообщил региональный сайт alau.kz со ссылкой на
Ранее мать мальчика возмутилась тем, что ее сына посадили в патрульную машину без разрешения родителей.
Сотрудники батальона
Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили потерпевшую женщину и единственного очевидца преступления — 10-летнего ребенка. Мальчик подробно описал внешность подозреваемого, что в дальнейшем помогло оперативному раскрытию данного преступления.
«Для раскрытия грабежа полицейские посадили женщину и мальчика в патрульную автомашину с целью отработки района совершения преступления», — говорится в информации
В течение семи минут полицейские вернулись на адрес проживания мальчика, где его передали отцу. В этот же день, в ходе
В настоящее время по факту нахождения несовершеннолетнего без законных представителей в служебном автотранспорте местной полицейской службой проводится служебное расследование.