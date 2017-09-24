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10:16 (мск), источник: Восток Медиа

Творческий вечер особенного хабаровского поэта собрал полный зал ТЮЗа

Поздравить Станислава Михайленко с выходом новой книги пришли около 70 человек.

В Хабаровске состоялась презентация четвёртой печатной книги особенного поэта Станислава Михайленко. Диагноз «детский церебральный паралич» не помешал ему выпустить очередной сборник стихотворений и собрать полный зал Театра юного зрителя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Презентация книги «Новогоднее солнце» прошла в формате квартирника: каждый гость мог поздравить Станислава со сцены, исполнить его произведение или прочесть что-либо подходящее по теме. Этой возможностью воспользовались практически все артисты ТЮЗа, поскольку с поэтом их связывает давняя дружба.

«Шесть лет назад мы делали презентацию его первой книги. Тогда мы познакомились с Еленой Глебовой, редактором его первых книг. Она пришла в театр и попросила нас помочь. А дальше мы со Стасом начали хорошо общаться. Постоянно переписывались с ним, по возможности встречались. Мы начали дальше делать с ним вдвоём уже презентации книг. Собирали ребят и, собственно, в таком же формате квартирника устраивали вечера», — рассказал корреспонденту агентства артист ТЮЗа Виталий Фёдоров.

Станислав Михайленко в юношеские годы научился самостоятельно набирать текст на компьютере, используя пальцы ног. С тех пор он самостоятельно записывает свои стихотворения, публикует их в Интернете и занимается продвижением своего творчества. Сеть стала его окном во внешний мир, где он общается с коллегами и обретает новых друзей.

«Творчество Стаса — это выход за пределы наших рамок. Прежде всего Стас для меня — это пример постоянного самосовершенствования, тренировки воли. Потому что вообще творчество на этом строится, и актёрская профессия в том числе. Для меня он как пример. Я вдохновился историей его личности, его борьбы», — добавил Виталий Фёдоров.

Поздравить поэта с выходом его четвёртой книги пришли около 70 человек. Хабаровчане исполнили стихотворения Станислава Михайленко и песни на его строки, а также просто произнесли добрые слова в адрес творца. Некоторые гости даже приготовили для него подарки, в том числе ручной работы.

«В подарок Стасу преподнесла портрет, написанный акварелью. Для меня такие рисунки — возможность показать человеку свою симпатию, уважение. Стараюсь к таким вещам подойти как-то тонко и метафорично. Специально купила глубокую рамку, чтобы оформить фон в виде коллажа из распечаток со стихами Стаса и осенними листьями. Получилось достаточно поэтично. Судя по его реакции, он был удивлён и рад, — поделилась горожанка Ксения Яковлева. — Я читаю его новые стихи во “ВКонтакте”, стараюсь следить за событиями его жизни и по мере возможности принимать в них участие. На вечер пошла, чтобы поддержать Стаса, позвала друзей… И, наверное, для того, чтобы услышать его стихи с новой для себя стороны: мне кажется, что поэзия намного глубже и лучше воспринимается именно на слух».

Самого Станислава Михайленко обрадовал и этот подарок, и все, кто посетил творческий вечер. Организаторы квартирника отметили, что на мероприятие пришло рекордное количество человек. Для поэта это особенно ценно, поскольку это означает, что он пишет и творит не зря.

«Вчерашние эмоции до сих пор не отпускают! Такие моменты очень редки для меня. Ценнее их и людей, которые со мною, которые готовы всегда меня поддержать, нет в моей жизни! Я не ожидал, что зал будет полный настолько… Думал: человек 30 придёт — это успех, а тут такое! В который раз уже убедился в необходимости своего дела — своей жизни ради вас, ради радости вашей и пусть кратковременного, но счастья!» — прокомментировал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Станислав Михайленко.

Агентство писало, что поэт запустил сбор денег на свою книгу «Новогоднее солнце» на краудфандинговой интернет-площадке. Все желающие помочь перечислили разные суммы взамен на подарки, от символических до ценных. Среди тех, кто не остался равнодушным, оказались и незнакомые доброжелатели.

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