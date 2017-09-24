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09:09 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в центре города обнаружили перевернутые флаги

Инцидент произошел в Стерлитамаке. Местная жительница сфотографировала неправильно установленные флаги Башкирии и России на торговом центре «Отрада».


Кстати, такие случаи случались в Башкирии и раньше — буквально год назад уфимцы заметили путаницу с башкирским флагом возле отеля «Шератон», также в прошлом году оба перевернутых флага висели на местном рынке в Мелеузе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В августе 2015 года цвета флага РФ были перепутаны на здании администрации села Акъяр Хайбуллинского района республики.

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