В Красноярском крае выпал первый снег

В некоторых районах Красноярского края прошёл обильный снегопад. Сегодня с утра пользователи соцсетей публикуют соответствующие фотографии. Первый снег выпал в Назаровском, Ужурском, Шарыповском районах. К слову, в ближайшие дни снегопад ожидается и в других районах. По данным синоптиков, в ближайшие дни в крае ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах возможно образование гололедицы. В такую погоду водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.