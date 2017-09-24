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10:31 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае выпал первый снег

Зима пришла в регион утром 24 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 78% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Агентство «Москва»

В некоторых районах Красноярского края прошёл обильный снегопад. Сегодня с утра пользователи соцсетей публикуют соответствующие фотографии. Первый снег выпал в Назаровском, Ужурском, Шарыповском районах. К слову, в ближайшие дни снегопад ожидается и в других районах. По данным синоптиков, в ближайшие дни в крае ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах возможно образование гололедицы. В такую погоду водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

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