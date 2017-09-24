«Лучший двор» выберут в Хабаровском крае
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 октября.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 октября.
Хабаровск, 24 сентября, AmurMedia.
Конкурс «Лучший двор» стартовала в Хабаровском крае. Он проходит среди жителей региона, чьи придомовые территории стали участниками программы «Городская среда» в 2017 году. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 октября, сообщили ИА AmurMedia в
Мероприятие направлено на вовлечение жителей в благоустройство и содержание в порядке домов, прилегающих к ним территорий, отремонтированных в рамках партийного проекта. В числе критериев, по которым будут оцениваться дворы — техническое и санитарное состояние территории, озеленение двора, проведение субботников, участие жителей в эстетическом оформлении двора и другие.
Победителям в муниципальных образованиях будут вручены специальные информационные таблички для размещения на домах. По итогам работы конкурсной комиссии будет выбран «Лучший двор» края, жителям которого вручат сертификат на установку детской или спортивной площадки.
Заявки на участие принимаются до 6 октября 2017 года от председателей советов или организаций осуществляющих управление и обслуживание МКД. Подробности на сайте организаторов конкурса.
Проект «Городская среда» направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в центрах субъектов Российской Федерации и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.