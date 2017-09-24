Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Уборка продлевает жизнь
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Лучшие снимки Cassini
10:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Лучший двор» выберут в Хабаровском крае

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 октября.

Хабаровск, 24 сентября, AmurMedia.

Конкурс «Лучший двор» стартовала в Хабаровском крае. Он проходит среди жителей региона, чьи придомовые территории стали участниками программы «Городская среда» в 2017 году. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 октября, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Мероприятие направлено на вовлечение жителей в благоустройство и содержание в порядке домов, прилегающих к ним территорий, отремонтированных в рамках партийного проекта. В числе критериев, по которым будут оцениваться дворы — техническое и санитарное состояние территории, озеленение двора, проведение субботников, участие жителей в эстетическом оформлении двора и другие.

Победителям в муниципальных образованиях будут вручены специальные информационные таблички для размещения на домах. По итогам работы конкурсной комиссии будет выбран «Лучший двор» края, жителям которого вручат сертификат на установку детской или спортивной площадки.

Заявки на участие принимаются до 6 октября 2017 года от председателей советов или организаций осуществляющих управление и обслуживание МКД. Подробности на сайте организаторов конкурса.

Проект «Городская среда» направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в центрах субъектов Российской Федерации и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пока вы спали: кислотная атака, маты Градского в эфире и проигрыш из-за проклятия
Тела трех человек нашли пожарные в сгоревшей квартире в Хабаровске
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады
Как лидеры США и КНДР запугивают друг друга
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Стартовали парламентские выборы в Германии
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
Спорт
«Спартак»: реквием по титулу Подводим итоги двух субботних матчей российской футбольной премьер-лиги
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь