«Лучший двор» выберут в Хабаровском крае

Хабаровск, 24 сентября, AmurMedia.

Конкурс «Лучший двор» стартовала в Хабаровском крае. Он проходит среди жителей региона, чьи придомовые территории стали участниками программы «Городская среда» в 2017 году. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 октября, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Мероприятие направлено на вовлечение жителей в благоустройство и содержание в порядке домов, прилегающих к ним территорий, отремонтированных в рамках партийного проекта. В числе критериев, по которым будут оцениваться дворы — техническое и санитарное состояние территории, озеленение двора, проведение субботников, участие жителей в эстетическом оформлении двора и другие.

Победителям в муниципальных образованиях будут вручены специальные информационные таблички для размещения на домах. По итогам работы конкурсной комиссии будет выбран «Лучший двор» края, жителям которого вручат сертификат на установку детской или спортивной площадки.

Заявки на участие принимаются до 6 октября 2017 года от председателей советов или организаций осуществляющих управление и обслуживание МКД. Подробности на сайте организаторов конкурса.