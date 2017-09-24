Приморцы отметили День тигра шествием «полосатой» колонны по Владивостоку

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Владивосток, 24 сентября, PrimaMedia.

День тигра во Владивостоке отмечают в эти выходные, 23—24 сентября . Сотни жителей и гостей города приняли участие в главном событии экопраздника — шествии «полосатой» колонны, сообщает ИА PrimaMedia.

Кроме развлекательных мероприятий «полосатый» праздник, зародившийся именно во Владивостоке, порадовал гостей приуроченным к событию международным беговым марафоном «Мосты Владивостока» 23 сентября. Вместе с российскими бегунами в нем приняли участие спортсмены из Польши, Республики Корея, Японии, Китая, Латвии и США.

Также празднование Дня тигра было организованно и для маленьких горожан. Для них на набережной Спортивной гавани прошло традиционное ежегодное мероприятие «День рождения тигрят» с песнями, танцами, подвижными играми и творческими конкурсами.

Помимо жителей краевого центра государственный праздник отметили тысячи людей со всего Приморского края. В каждом муниципалитете прошла своя праздничная программа.