Пермский край ждет тяжелая эпидемия гриппа
Прикамье получило неблагопритяный прогноз по эпидемии гриппа.
Прикамье получило неблагопритяный прогноз по эпидемии гриппа.
«Ожидается эпидемия более тяжелая, чем в прошлом году. В 2016 году эпидемия оказалась растянутой по времени, но она была более легкая в связи с тем, что циркулировали другие вирусы», — заявила в интервью «Вести-Пермь» замначальника эпидемиологического надзора краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт.
В период с 11 по 17 сентября более чем 21,5 тысяч жителей поставлен диагноз ОРВИ, показатель заболеваемости составил 81,7 на 10 тысяч населения. Такой уровень заболеваемости достаточно традиционен для сентября — времени, когда формируются новые детские и взрослые коллективы.
При этом о введении карантина в вузах, школах и детсадах речи пока не идет.
По данным Роспотребнадора, среди больных с клиникой ОРВИ циркулируют характерные для данного сезона возбудители — риновирусы. Вирусов гриппа пока не обнаружено. В