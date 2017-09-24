Пермский край ждет тяжелая эпидемия гриппа

«Ожидается эпидемия более тяжелая, чем в прошлом году. В 2016 году эпидемия оказалась растянутой по времени, но она была более легкая в связи с тем, что циркулировали другие вирусы», — заявила в интервью «Вести-Пермь» замначальника эпидемиологического надзора краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт.

В период с 11 по 17 сентября более чем 21,5 тысяч жителей поставлен диагноз ОРВИ, показатель заболеваемости составил 81,7 на 10 тысяч населения. Такой уровень заболеваемости достаточно традиционен для сентября — времени, когда формируются новые детские и взрослые коллективы.

При этом о введении карантина в вузах, школах и детсадах речи пока не идет.

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