В мэрии рассказали, как уфимцы будут отдыхать в октябре

На дворе уже 24 сентября, а значит близится один из важных праздников в Башкирии — День республики. 11 октября традиционно является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник пришелся на среду, в значит вторник, 10 октября, считается сокращенным рабочим днем: можно будет поспешить домой и уйти на час раньше положенного времени.