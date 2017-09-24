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09:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В мэрии рассказали, как уфимцы будут отдыхать в октябре

В следующем месяце будет один праздничный день.

Источник: Reuters

На дворе уже 24 сентября, а значит близится один из важных праздников в Башкирии — День республики. 11 октября традиционно является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник пришелся на среду, в значит вторник, 10 октября, считается сокращенным рабочим днем: можно будет поспешить домой и уйти на час раньше положенного времени.

В городской мэрии также напомнили, что при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 11 октября в число календарных дней отпуска не включается.

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