Красноярских водителей заставят носить жилеты

Красноярских водителей обяжут носить светоотражающие жилеты. МВД выступило с инициативой о внесении поправок в действующие Правила дорожного движения. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных документов.

В существующие правила полицейские предлагают добавить пункт, по которому водители в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости должны будут находиться на трассе или обочине в «куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала». Ответственность за отсутствие жилета не уточняется.

Как сообщают федеральные СМИ, в МВД обеспокоены значительным числом наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей в темное время суток: «Только в первой половине 2017 года было зафиксировано 66 таких ДТП. Это на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее».