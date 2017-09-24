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10:26 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярских водителей заставят носить жилеты

С инициативой выступили в МВД.

Красноярских водителей обяжут носить светоотражающие жилеты. МВД выступило с инициативой о внесении поправок в действующие Правила дорожного движения. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных документов.

В существующие правила полицейские предлагают добавить пункт, по которому водители в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости должны будут находиться на трассе или обочине в «куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала». Ответственность за отсутствие жилета не уточняется.

Как сообщают федеральные СМИ, в МВД обеспокоены значительным числом наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей в темное время суток: «Только в первой половине 2017 года было зафиксировано 66 таких ДТП. Это на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее».

Отметим, пешеходы на загородных трассах в темное время суток обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Это требование внесено в ПДД в 2015 году, штраф за их отсутствие составляет 500 рублей.

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