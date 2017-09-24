На видео попал омич, резво вставший с инвалидной коляски

В субботу, 23 сентября, в центре Омска, около магазина «Дружный мир» водитель стал очевидцем невероятного события. Мужчина на инвалидной коляске чудесным образом исцелился. Лихо подъехав к магазину неизвестный встал из кресла и зашел в торговый павильон.

Видео с регистратора появилось вчера вечером в омских группах соцсети «ВКонтакте». Омичи с юмором отнеслись к происходящему на видео. Такое уже мало кого удивляет.

— Ред булл окрыляет.

— Нормальная ситуация. Инвалиды они только для милостыни. Не все естественно.