Омск включили в «Императорский маршрут»
В новый национальный проект оказался включен Омск.
В новый национальный проект оказался включен Омск.
В России будет реализован проект «Императорский маршрут», посвященного семье последнего российского императора Николая II. Пермский край, Свердловская и Тюменская области уже договорились о сотрудничестве в сфере продвижения туристических маршрутов в рамках нового проекта.
В списке городов, которые будут включен в «Императорский маршрут» на первом этапе, оказался и Омск. Также в него вошли Москва,
На втором этапе в проект будут включены города, где бывал Николай II — Калуга, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Казань, Сыктывкар, Уфа, Тверь и Крым.