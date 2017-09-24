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09:13 (мск), источник: СуперОмск

Омск включили в «Императорский маршрут»

В новый национальный проект оказался включен Омск.

В России будет реализован проект «Императорский маршрут», посвященного семье последнего российского императора Николая II. Пермский край, Свердловская и Тюменская области уже договорились о сотрудничестве в сфере продвижения туристических маршрутов в рамках нового проекта.

В списке городов, которые будут включен в «Императорский маршрут» на первом этапе, оказался и Омск. Также в него вошли Москва, Санкт-Петербург, Царское Село, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень — места, связанные с мученической гибелью семьи последнего российского императора. Предполагается, что «Императорский маршрут» будет запущен к столетию гибели царской семьи в июле 1918 года.

На втором этапе в проект будут включены города, где бывал Николай II — Калуга, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Казань, Сыктывкар, Уфа, Тверь и Крым.

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