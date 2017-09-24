За возившего людей бесплатно омского Мимино штраф заплатят московские журналисты
Телеканал НТВ подарил омскому водителю Вадиму Остапову 50 тыс. рублей, чтобы он мог заплатить штраф за нелегальные пассажирские перевозки.
Телеканал НТВ подарил омскому водителю Вадиму Остапову 50 тыс. рублей, чтобы он мог заплатить штраф за нелегальные пассажирские перевозки.
Как ранее сообщал «СуперОмск», омский водитель Вадим Остапов, известные в сети под псевдонимом Мимино, попал в эфир федерального телеканала НТВ. Программа «Центральное телевидение» рассказала о том, как Остапов возит в Омск малоимущих односельчан. Московские журналисты рассказали о борьбе «омского Мимино» с маршруточной мафией, отмене в Омской области автобусных маршрутов
В прямом эфире Остапов признался, что ему нечем платить штраф. Тогда ведущий Вадим Такменев достал 50 тыс. рублей и, пересчитав деньги, отдал их омскому перевозчику. Вадим Остапов не смог сдержать эмоций и расчувствовался. Мужчине и его 9-летнему сыну предложили остаться в студии и послушать о том, как проходят парламентские выборы в Германии.
В разговоре с «СуперОмском» омский перевозчик, знакомый с ситуацией, называл омского Мимино «типичным нелегалом», который мешает развитию рынка.