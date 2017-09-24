За возившего людей бесплатно омского Мимино штраф заплатят московские журналисты

Как ранее сообщал «СуперОмск», омский водитель Вадим Остапов, известные в сети под псевдонимом Мимино, попал в эфир федерального телеканала НТВ. Программа «Центральное телевидение» рассказала о том, как Остапов возит в Омск малоимущих односельчан. Московские журналисты рассказали о борьбе «омского Мимино» с маршруточной мафией, отмене в Омской области автобусных маршрутов из-за нерентабельности и суде, который обязал Вадима Остапова выплатить штраф в 50 тыс. рублей.

В прямом эфире Остапов признался, что ему нечем платить штраф. Тогда ведущий Вадим Такменев достал 50 тыс. рублей и, пересчитав деньги, отдал их омскому перевозчику. Вадим Остапов не смог сдержать эмоций и расчувствовался. Мужчине и его 9-летнему сыну предложили остаться в студии и послушать о том, как проходят парламентские выборы в Германии.