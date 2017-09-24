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09:24 (мск), источник: VN.ru

Первым снегом занесло Новосибирскую область

Первый снег выпал в районах Новосибирской области. Обещанное синоптиками похолодание обернулось для одного из районов области полноценным зазимком — снег выпал в ночь с 22 на 23 сентября.

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Даже для привычных к природным аномалиям жителей Кыштовки так рано выпавший снег оказался полной неожиданностью. Многие ещё не полностью убрали урожай на приусадебных участках, в районе идет уборка зерновых. Как отмечают местные жители, «даже цветы в саду не замерзли, снег выпал на цветущие георгины и розы». Отмечают и необычный для старожилов глубокий снежный покров — около пяти сантиметров.

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Жители Маслянино выкладывают в социальные сети фотографии первого снега. Судя по веселым кадрам, маслянинцы приняли первый снег с воодушевлением.

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Напоминаем, от синоптиков поступило предупреждение: «В ночь на субботу температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов и осадки уже в виде дождя и мокрого снега. Северо-западный ветер будет усиливаться днем до 12−17 м/с, ночью порывы до 14 м/с».

«В воскресенье ожидается существенное понижение температуры, — продолжили синоптики. —  Днем от нуля до плюс 5 градусов, ночью минус 2−5 градусов, ветер северных направлений и осадки. В понедельник характер погоды не изменится, также будет холодно и с осадками. Температура останется в тех же пределах: днем 0 — плюс 5 градусов, ночью минус 3−5».

«В Новосибирской области средняя температура ожидается ниже нормы на 2−4 градуса. Преобладающая температура составит ночью минус 3 градуса. Осадки в виде дождя и мокрого снега предполагаются в большинстве последних дней сентября. Местами возможно появление временного снежного покрова», — рассказал VN.ru пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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