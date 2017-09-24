Первым снегом занесло Новосибирскую область
Первый снег выпал в районах Новосибирской области. Обещанное синоптиками похолодание обернулось для одного из районов области полноценным зазимком — снег выпал в ночь с 22 на 23 сентября.
Первый снег выпал в районах Новосибирской области. Обещанное синоптиками похолодание обернулось для одного из районов области полноценным зазимком — снег выпал в ночь с 22 на 23 сентября.
Даже для привычных к природным аномалиям жителей Кыштовки так рано выпавший снег оказался полной неожиданностью. Многие ещё не полностью убрали урожай на приусадебных участках, в районе идет уборка зерновых. Как отмечают местные жители, «даже цветы в саду не замерзли, снег выпал на цветущие георгины и розы». Отмечают и необычный для старожилов глубокий снежный покров — около пяти сантиметров.
Жители Маслянино выкладывают в социальные сети фотографии первого снега. Судя по веселым кадрам, маслянинцы приняли первый снег с воодушевлением.
Напоминаем, от синоптиков поступило предупреждение: «В ночь на субботу температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов и осадки уже в виде дождя и мокрого снега.
«В воскресенье ожидается существенное понижение температуры, — продолжили синоптики. — Днем от нуля до плюс 5 градусов, ночью минус 2−5 градусов, ветер северных направлений и осадки. В понедельник характер погоды не изменится, также будет холодно и с осадками. Температура останется в тех же пределах: днем 0 — плюс 5 градусов, ночью минус 3−5».
«В Новосибирской области средняя температура ожидается ниже нормы на 2−4 градуса. Преобладающая температура составит ночью минус 3 градуса. Осадки в виде дождя и мокрого снега предполагаются в большинстве последних дней сентября. Местами возможно появление временного снежного покрова», — рассказал VN.ru