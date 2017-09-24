Моряки ТОФ и армия ВМС Китая устроили стрельбу в Охотском море
Военные отрабатывали совместную учебную операцию.
Военные отрабатывали совместную учебную операцию.
Владивосток, 24 сентября, PrimaMedia.
Операцию по задержанию
Задержание
Тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС Китая в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», эсминца «Ши Цзячжуан» и сторожевого корабля «Да Цин» выполнили практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Корабли успешно поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника.
После проведенной операции было отработано конвоирование условных
По оценке командования, боевые стрельбы прошли на «отлично», отмечают в