Моряки ТОФ и армия ВМС Китая устроили стрельбу в Охотском море

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Владивосток, 24 сентября, PrimaMedia.

Операцию по задержанию судна-нарушителя отработали в Охотском море тактические группы ВМФ России и ВМС Китая. В ходе выполнения задачи российские и китайские военные корабли устроили практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Задержание судна-нарушителя проходило в рамках второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2017». По сценарию учений, в акватории Охотского моря военные обнаружили два неопознанных судна. Две досмотровые группы из 12 человек были доставлены на суда-нарушители корабельными вертолетами и быстроходными лодками. С вертолетов поддержку досмотровым группам оказывали две пары снайперов.

Тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС Китая в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», эсминца «Ши Цзячжуан» и сторожевого корабля «Да Цин» выполнили практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Корабли успешно поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника.

После проведенной операции было отработано конвоирование условных судов-нарушителей.