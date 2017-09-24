Южноуральские пещеры стали доступнее для туристов

Одну из природных достопримечательностей Южного Урала превратят в туристическую Мекку. Речь идет о Серпиевском заказнике. Это целый комплекс пещер, которые появились еще в каменном веке. Когда-то по этой земле гуляли саблезубые тигры и амазонки, теперь эта территория особо охраняемая. По новому туристическому маршруту прогулялся корреспондент ГТРК «Южный Урал» Лев Битков.

Первая достопримечательность, с которой встречается турист в Серпиевке, — местные жители. Что не ожидаешь услышать на границе Челябинской области и Башкирии, так это говор из центральной России. Еще во времена Екатерины калужский помещик перевез сюда своих крепостных для работы на заводе, их потомки до сих пор живут здесь.

Впрочем, не только калужским колоритом известна Серпиевка — под селом на территории заказника располагается целый комплекс пещер. Посетить его теперь может любой желающий: экотропу, которая охватывает сразу четыре грота, открыли специалисты Министерства экологии Челябинской области.

Эта пещера называется Колокольная, и когда-то она служила ни много ни мало самой настоящей церковью. Сюда приходили старообрядцы и в глубине проводили свои службы.

Летом перед походом нужно запастись теплыми вещами — круглый год в пещере температура держится на отметке четыре градуса. Член Русского географического общества Семен Баранов спелеологией занимается уже почти полвека, за это время он открыл четыре сотни пещер. По его словам, сегодня протяженность Колокольной пещеры составляет 340 метров, но после исследований длина может увеличиться.

«Она может около километра быть, если спелеологи хорошо поработают и найдут ходы в соседнюю пещеру», — отмечает Семен Баранов, спелеолог.

Семена Баранова сделали Почетным консулом южноуральских пещер. И это не шутка. Статус официальный. Он станет своеобразным «ангелом-хранителем» для всех гротов особо охраняемых территорий региона. И поможет государству следить за состоянием таких памятников культуры. Слишком большой урон наносят «дикие туристы». Например, Игнатьевская пещера, которая тоже находится недалеко от Серпиевки, после неконтролируемого посещения стала зарастать плесенью, грибок может уничтожить рисунки древнего человека, которые остались нам со времен палеолита.

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Но и в других пещерах каждый метр дышит историей. Например, здесь археологическая экспедиция обнаружила погребение амазонки бронзового века. Периодически туристы находят под ногами окаменевшие кораллы, 350 миллионов лет назад эти горы были рифом на дне океана.

Эта скала называется Кольцо, и раньше она была пещерой. Но ветер, вода и время сделали свое дело — одна из стенок грота обрушилась. Путь туристов проходит среди краснокнижных растений и деревьев. Однако за сохранность местной флоры специалисты министерства экологии не переживают: все сделано так, чтобы ее можно было хорошо разглядеть, но не дотянуться. Наоборот, тропа помогает направлять туристический поток по нужному направлению.

«На сегодня нагрузку на челябинский городской бор специалисты оценивают в 1,5−2 миллиона посетителей в год — это самая скромная оценка. Здесь туристическая емкость гораздо больше, потому что два паводка: весенний и осенний. Река приносит новую органику», — информирует Александр Лагунов, директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

В самой Серпиевке открылся визит-центр, где работают опытные гиды, которые готовы провести экскурсию. Уже очень скоро сюда начнут возить из Челябинска автобусные туры выходного дня.

«Мы, безусловно, будем работать и с туристическими фирмами, и с центром развития туризма для продвижения. Люди, которые сюда приезжают, так или иначе развивают эту территорию. Они же поедут через Серпиевку, то есть какое-то количество средств будет оставаться и в Серпиевке», — отмечает Ирина Гладкова, министр экологии Челябинской области.

Экотропа заканчивается живописной обзорной площадкой. С высоты 80 метров открывается вид на реку Сим. Эту тропу назвали Малой, потому что ее протяженность составляет всего 550 метров. С одной стороны, немного, с другой — ее могут покорить и дети, и люди почтенного возраста. Для тех, кто хочет большего, вскоре откроются еще три, более протяженных тропы.