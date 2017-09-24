Сезон аттракционов завершается в Минске
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон аттракционов в Минске завершается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в УП «Минскзеленстрой».
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон аттракционов в Минске завершается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в УП «Минскзеленстрой».
В парках культуры и отдыха будут проведены работы по подготовке к
Всего на балансе управления находятся четыре городских парка — парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, Центральный детский парк им. М. Горького, парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября, парк им. 900-летия Минска. В них в нынешнем сезоне работало 55 аттракционов.