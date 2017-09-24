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10:14 (мск), источник: БЕЛТА

Сезон аттракционов завершается в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон аттракционов в Минске завершается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в УП «Минскзеленстрой».

Источник: БЕЛТА

В парках культуры и отдыха будут проведены работы по подготовке к осенне-зимнему периоду, специалисты приступят к демонтажу оборудования. В текущем году аттракционы начали работу 21 апреля.

Всего на балансе управления находятся четыре городских парка — парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, Центральный детский парк им. М. Горького, парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября, парк им. 900-летия Минска. В них в нынешнем сезоне работало 55 аттракционов.

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