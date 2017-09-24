Снег выпадет в Иркутске на следующей рабочей неделе

Источник: IrkutskMedia.ru

Снег с дождем прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +4 до +9°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 25 сентября, будет переменная облачность с дождем. Температура воздуха составит +7°C. Ветер северо-западный, 7 м/с.

Во вторник, 26 сентября, ожидается малооблачная погода со снегом и дождем. Столбик термометра достигнет +6°C. Ветер северо-западный, 5 м/с.

В среду, 27 сентября, переменная облачность и осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха будет около +4°C. Ветер северо-западный, 6 м/с.

В четверг, 28 сентября, облачная погода. Столбик термометра покажет +5°C. Ветер северный, 3 м/с.