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10:19 (мск), источник: Kazinform

Кондуктор не выпускала школьника из автобуса в Уральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мальчику не хватило на проезд 10 тенге и кондуктор не выпустила его на нужной остановке в Уральске, сообщает портал «Мой ГОРОД».

Как рассказал старший брат школьника Димы Илья Исаев, в 13.00 младший брат позвонил маме и сообщил, что сел на автовокзале в автобус 12.

«Дима должен был ехать на дачу в сторону Подстепного. После его звонка мама вышла на остановку, чтобы встретить его. Мимо проехали 5 автобусов, но брата так и не было. Мы стали ему звонить, а телефон выключен», — рассказал Илья.

После родные обошли все остановки, которые по пути должен был проехать Дима, но его нигде не было.

«Спустя два часа нам позвонили знакомые, которые рассказали, что Дима едет в 12 автобусе на “Универмаге”. Он объяснил, что кондуктор его не выпустила из-за того, что ему на проезд не хватило 10 тенге. Таким образом, он проехал до конечной в сторону Подстепного, где водитель и кондуктор пообедали и поехали на новый круг в город», — сообщил старший брат.

Недостающие 10 тенге знакомые семьи все-таки заплатили за школьника.

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