Кондуктор не выпускала школьника из автобуса в Уральске
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мальчику не хватило на проезд 10 тенге и кондуктор не выпустила его на нужной остановке в Уральске, сообщает портал «Мой ГОРОД».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мальчику не хватило на проезд 10 тенге и кондуктор не выпустила его на нужной остановке в Уральске, сообщает портал «Мой ГОРОД».
Как рассказал старший брат школьника Димы Илья Исаев, в 13.00 младший брат позвонил маме и сообщил, что сел на автовокзале в автобус 12.
«Дима должен был ехать на дачу в сторону Подстепного. После его звонка мама вышла на остановку, чтобы встретить его. Мимо проехали 5 автобусов, но брата так и не было. Мы стали ему звонить, а телефон выключен», — рассказал Илья.
После родные обошли все остановки, которые по пути должен был проехать Дима, но его нигде не было.
«Спустя два часа нам позвонили знакомые, которые рассказали, что Дима едет в 12 автобусе на “Универмаге”. Он объяснил, что кондуктор его не выпустила
Недостающие 10 тенге знакомые семьи