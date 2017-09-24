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10:21 (мск), источник: Tengrinews

Мужчину, едва не попавшего под самосуд, простили в Павлодаре

Мужчину, едва не попавшего под самосуд, простили в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Павлодарец, задержанный за попытку кражи из авто, избежал наказания.

«По факту задержания 36-летнего жителя поселка Ленинского сельской зоны Павлодара, пытавшегося совершить кражу из салона автомашины и его избиения владельцем автомобиля, уголовное дело в отношении задержанного по результатам расследования прекращено за примирением сторон в порядке медиации», — сообщили Tengrinews.kz в ответ на официальный запрос в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

В полиции также отметили, что избитый не заявлял в полицию на обидчика. «Действия автовладельца подпадали под признаки статьи “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”, но в связи с отсутствием претензий от избитого, вопрос о привлечении к уголовной ответственности владельца автомашины не ставился», — отметили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Напомним, поводом для задержания 36-летнего, ранее судимого павлодарца послужило попавшее в Сеть видео. На кадрах видеоролика видно, как на одной из городских парковок крупный мужчина трижды бьет по лицу сидящего у автомашины молодого человека, затем требует, чтобы тот поднялся, и пинком прогоняет его с места. Избиение сопровождается матерной бранью. Снятое видео автор сопроводил постом, в котором объяснил свои действия тем, что незнакомец пытался вскрыть авто, и он его, таким образом, наказал.

Поступок водителя авто вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни считали, что автовладелец поступил правильно, другие же, напротив, назвали действия водителя жестокими.

Сообщалось, что в случае подачи заявлений избитым и задержавшим его владельцем авто к ответственности будут привлечены оба. Также в полиции отмечали, что избив воришку, водитель тем самым пытался устроить над пойманным самосуд, что недопустимо.

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