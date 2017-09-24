В Китае робот-стоматолог провел сложную операцию без участия человека
Робот впервые вставил пациентке импланты зубов.
Робот впервые вставил пациентке импланты зубов.
В Китае
В результате операции были установлены два импланта с минимальной погрешностью — 0,2−0,3 миллиметра. Такая погрешность соответствует стандарту, применяемом при проведении подобных операций.
При этом импланты зубов, которые вставил
В имплантации зубов нуждаются около 400 миллионов жителей Китая. Об этом свидетельствуют данные статистики. Но