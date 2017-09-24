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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Китае робот-стоматолог провел сложную операцию без участия человека

Робот впервые вставил пациентке импланты зубов.

Источник: AP 2017
Новость
Фото: Путин встретился с российским роботом

В Китае робот-стоматолог впервые провел сложную операцию без участия человека. Автоматизированный «дантист» вставил пациентке импланты зубов. Новая технология может помочь преодолеть нехватку квалифицированных кадров в стране.

В результате операции были установлены два импланта с минимальной погрешностью — 0,2−0,3 миллиметра. Такая погрешность соответствует стандарту, применяемом при проведении подобных операций.

При этом импланты зубов, которые вставил робот-стоматолог, были изготовлены с применением инновационных технологий — их создали при помощи 3D-печати, сообщает издание South China Morning Post.

В имплантации зубов нуждаются около 400 миллионов жителей Китая. Об этом свидетельствуют данные статистики. Но из-за нехватки квалифицированных специалистов в этой области в Китае проводят только около миллиона таких операций.

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