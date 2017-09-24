В Китае робот-стоматолог провел сложную операцию без участия человека

Источник: AP 2017

В Китае робот-стоматолог впервые провел сложную операцию без участия человека. Автоматизированный «дантист» вставил пациентке импланты зубов. Новая технология может помочь преодолеть нехватку квалифицированных кадров в стране.

В результате операции были установлены два импланта с минимальной погрешностью — 0,2−0,3 миллиметра. Такая погрешность соответствует стандарту, применяемом при проведении подобных операций.

При этом импланты зубов, которые вставил робот-стоматолог, были изготовлены с применением инновационных технологий — их создали при помощи 3D-печати, сообщает издание South China Morning Post.