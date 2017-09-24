В Ростове изменилась схема маршрута № 18

Теперь добраться до пр. Космонавтов, пр. Михаила Нагибина и пл. Ленина на измененном маршруте не получится.

Кроме того, сменился оператор маршрута: его обслуживает «Автоколонна-1559». На линии теперь будут микроавтобусы Hyundai County с сохранением всех действующих льгот.