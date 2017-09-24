В Ростове изменилась схема маршрута № 18
С 23 сентября в Ростове была сокращена схема маршрута № 18, а подвижной состав заменен на микроавтобусы. Об этом сообщает Ростовский городской транспорт.
С 23 сентября в Ростове была сокращена схема маршрута № 18, а подвижной состав заменен на микроавтобусы. Об этом сообщает Ростовский городской транспорт.
Теперь добраться до пр. Космонавтов, пр. Михаила Нагибина и пл. Ленина на измененном маршруте не получится.
Новая схема выглядит так: мкр. Суворовский — ул. Петренко — ул. Сосновая — ул. Вавилова — ул. Зрелищная — ул. Особенная — пр. Королева — ул. Армянская — ул. Вятская — ул. 50 лет РСМ — ул. Троллейбусная — ул. Менжинского —Сельмаш.
Кроме того, сменился оператор маршрута: его обслуживает «Автоколонна-1559». На линии теперь будут микроавтобусы Hyundai County с сохранением всех действующих льгот.