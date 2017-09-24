Жителей Самарской области предупреждают о предстоящих заморозках

Источник: Агентство «Москва»

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночные часы 25 сентября 2017 г. местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки — 0,-2°С, пишет ОДС ЦУКС Самара.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в осенний период и поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.