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16:54 (мск), источник: НИА Самара

Жителей Самарской области предупреждают о предстоящих заморозках

Гражданам рекомендуют теплее одеваться и не оставлять детей без присмотра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночные часы 25 сентября 2017 г. местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки — 0,-2°С, пишет ОДС ЦУКС Самара.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в осенний период и поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

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