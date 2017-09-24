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11:20 (мск), источник: Kazinform

Амурский тигр переехал в новый вольер стоимостью 10 млн тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Еще один обитатель алматинского зоопарка заселен в новый современный вольер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа по возведению нового вольера для амурского тигра по кличке Урман началась в конце июля. За два месяца жителю алматинского зоопарка соорудили современное жилище с газоном, деревьями, тропинками, бассейном, водопадом, игрушками.

Кроме того, тигра от посетителей будет отделять сверхпрочное стекло и деревянная высокая зеленая ограда, а не решетки и ржавые заборы.

Урман, войдя в вольер, с интересом осмотрел новые владения, после чего принялся подтягиваться об специально уложенные для этого бревна.

По словам директора зоопарка Ержана Еркинбаева, открытие нового вольера позволит привезти в Алматы подружку для Урмана — ранее это невозможно было сделать из-за отсутствия соответствующих условий. По словам Еркинбаева, Урман единственный из пяти амурских тигров, попавший в программу сохранения и размножения этого вида. Еще четыре тигра, проживающие в зоопарке, не вошли в 
программу по причине генетических отклонений или возраста.

Реконструкция жилища Урмана стала возможной благодаря спонсорской помощи. На ремонт и обустройство вольера было затрачено около 10 миллионов тенге.

Напомним, аналогичные по дизайну и конструкции вольеры этим летом построены для белого медведя и гималайских медведей, продолжаются работы по сооружению лога для волков и лис. Завершена реконструкция экспозиции для носорогов, тапира и слонов, модернизирована система уборки вольеров для борьбы с запахами. В зоопарке насчитывается 310 видов животных.

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