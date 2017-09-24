Амурский тигр переехал в новый вольер стоимостью 10 млн тенге в Алматы

Кроме того, тигра от посетителей будет отделять сверхпрочное стекло и деревянная высокая зеленая ограда, а не решетки и ржавые заборы.



Урман, войдя в вольер, с интересом осмотрел новые владения, после чего принялся подтягиваться об специально уложенные для этого бревна.



По словам директора зоопарка Ержана Еркинбаева, открытие нового вольера позволит привезти в Алматы подружку для Урмана — ранее это невозможно было сделать из-за отсутствия соответствующих условий. По словам Еркинбаева, Урман единственный из пяти амурских тигров, попавший в программу сохранения и размножения этого вида. Еще четыре тигра, проживающие в зоопарке, не вошли в

программу по причине генетических отклонений или возраста.



Реконструкция жилища Урмана стала возможной благодаря спонсорской помощи. На ремонт и обустройство вольера было затрачено около 10 миллионов тенге.



Напомним, аналогичные по дизайну и конструкции вольеры этим летом построены для белого медведя и гималайских медведей, продолжаются работы по сооружению лога для волков и лис. Завершена реконструкция экспозиции для носорогов, тапира и слонов, модернизирована система уборки вольеров для борьбы с запахами. В зоопарке насчитывается 310 видов животных.