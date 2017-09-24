Не поделили дорогу: водители подрались на МКАД
Спор между водителями фуры и легкового автомобиля произошел в первой половине дня субботы, 23 сентября. Смотрите на видео, удалось ли мужчинам найти компромисс.
Спор между водителями фуры и легкового автомобиля произошел в первой половине дня субботы, 23 сентября. Смотрите на видео, удалось ли мужчинам найти компромисс.
Очевидец драки между двумя водителями снял ее на видео и выложил в сеть.
На видеоролике видно, что
Свидетель «боя» в спортивном костюме пытался разнять разгоряченных водителей, однако сделать это в одиночку ему не удалось.
Драка закончилась, когда сцепившихся мужчин разняли другие автолюбители. Напоследок водитель фуры снял майку и бросил ее в «соперника».
Что стало причиной конфликта, не сообщается. Судя по всему, один из водителей «подрезал» другого, а свою вину никто не признал.