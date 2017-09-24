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11:32 (мск), источник: Sputnik.by

Не поделили дорогу: водители подрались на МКАД

Спор между водителями фуры и легкового автомобиля произошел в первой половине дня субботы, 23 сентября. Смотрите на видео, удалось ли мужчинам найти компромисс.

Источник: Sputnik.by

Очевидец драки между двумя водителями снял ее на видео и выложил в сеть.

На видеоролике видно, что из-за «бойцов» на МКАД образовалась пробка. Один из мужчин дрался исключительно кулаками, его соперник собственными силами не ограничился — в ход пошли ключи, а потом и канистра из багажника машины.

Свидетель «боя» в спортивном костюме пытался разнять разгоряченных водителей, однако сделать это в одиночку ему не удалось.

Драка закончилась, когда сцепившихся мужчин разняли другие автолюбители. Напоследок водитель фуры снял майку и бросил ее в «соперника».

Что стало причиной конфликта, не сообщается. Судя по всему, один из водителей «подрезал» другого, а свою вину никто не признал.

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