Не поделили дорогу: водители подрались на МКАД

Источник: Sputnik.by

Очевидец драки между двумя водителями снял ее на видео и выложил в сеть.

На видеоролике видно, что из-за «бойцов» на МКАД образовалась пробка. Один из мужчин дрался исключительно кулаками, его соперник собственными силами не ограничился — в ход пошли ключи, а потом и канистра из багажника машины.

Свидетель «боя» в спортивном костюме пытался разнять разгоряченных водителей, однако сделать это в одиночку ему не удалось.

Драка закончилась, когда сцепившихся мужчин разняли другие автолюбители. Напоследок водитель фуры снял майку и бросил ее в «соперника».

Что стало причиной конфликта, не сообщается. Судя по всему, один из водителей «подрезал» другого, а свою вину никто не признал.