Заслуженным краснодарцам вручили награды

Звания «Почетный гражданин города Краснодара» в этом году удостоены три человека — ветераны Великой Отечественной войны Николай Николаевич Давыдов и Дмитрий Григорьевич Жалиев, а также генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «КЛААС», Почетный консул ФРГ в Краснодарском крае Ральф Бендиш.