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11:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Заслуженным краснодарцам вручили награды

На торжественном собрании в честь Дня города жителям вручили знаки «Почетный гражданин Краснодара», памятные медали «За заслуги» и Почетные грамоты администрации и Думы Краснодара.

Источник: ГТРК «Кубань»

Звания «Почетный гражданин города Краснодара» в этом году удостоены три человека — ветераны Великой Отечественной войны Николай Николаевич Давыдов и Дмитрий Григорьевич Жалиев, а также генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «КЛААС», Почетный консул ФРГ в Краснодарском крае Ральф Бендиш.

Дмитрию Григорьевичу Жалиеву глава города также вручил юбилейную медаль «80 лет Краснодарскому краю и 225 лет со дня освоения казаками кубанских земель», сообщает пресс-служба мэрии.

Среди награжденных городской памятной медалью «За заслуги» — обербургомистр Карлсруэ Франк Ментруп, генеральный директор, художественный руководитель ТО «Премьера» Татьяна Гатова, главный врач краевой клинической больницы № 2 Григорий Пенжоян и другие известные горожане.

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