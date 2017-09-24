Заслуженным краснодарцам вручили награды
На торжественном собрании в честь Дня города жителям вручили знаки «Почетный гражданин Краснодара», памятные медали «За заслуги» и Почетные грамоты администрации и Думы Краснодара.
На торжественном собрании в честь Дня города жителям вручили знаки «Почетный гражданин Краснодара», памятные медали «За заслуги» и Почетные грамоты администрации и Думы Краснодара.
Звания «Почетный гражданин города Краснодара» в этом году удостоены три человека — ветераны Великой Отечественной войны Николай Николаевич Давыдов и Дмитрий Григорьевич Жалиев, а также генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «КЛААС», Почетный консул ФРГ в Краснодарском крае Ральф Бендиш.
Дмитрию Григорьевичу Жалиеву глава города также вручил юбилейную медаль «80 лет Краснодарскому краю и 225 лет со дня освоения казаками кубанских земель», сообщает
Среди награжденных городской памятной медалью «За заслуги» — обербургомистр Карлсруэ Франк Ментруп, генеральный директор, художественный руководитель ТО «Премьера» Татьяна Гатова, главный врач краевой клинической больницы № 2 Григорий Пенжоян и другие известные горожане.